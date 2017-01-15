Кудряшов может претендовать на титульный бой по версии WBC

Российский боксер Дмитрий Кудряшов скоро может провести титульный поединок в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

- Дмитрий Кудряшов - замечательный боксер, сильный чемпион, к тому же достаточно перспективный. В скором времени будет проведен ряд боев, чтобы определить нового обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе. Таким образом, несколько позже Дмитрий получит возможность претендовать на титульный бой, - заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

Кудряшов выиграл 20 боев на профессиональном ринге (все - досрочно) при единственном поражении в ноябре 2015 года от нигерийца Оланреваджу Дуродолы.

Чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBC в данный момент является британец Тони Белью. Он проведет свой следующий поединок 4 марта против соотечественника Дэвида Хэя.









