Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Сибирь
Хоккей  Вашингтон- : -Филадельфия
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ливерпуль
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кудряшов может претендовать на титульный бой по версии WBC

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский боксер Дмитрий Кудряшов скоро может провести титульный поединок в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

- Дмитрий Кудряшов - замечательный боксер, сильный чемпион, к тому же достаточно перспективный. В скором времени будет проведен ряд боев, чтобы определить нового обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе. Таким образом, несколько позже Дмитрий получит возможность претендовать на титульный бой, - заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

Кудряшов выиграл 20 боев на профессиональном ринге (все - досрочно) при единственном поражении в ноябре 2015 года от нигерийца Оланреваджу Дуродолы. 

Чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBC в данный момент является британец Тони Белью. Он проведет свой следующий поединок 4 марта против соотечественника Дэвида Хэя. 



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Допинг-проба Б Александра Поветкина будет вскрыта 1 февраляПрезидент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман назвал новую дату вскрытия допинг-пробы Б российского тяжеловеса Александра Поветкина.Деонтей Уайлдер: Высмеивать моего соперника Вавжика – это просто глупостьЧемпион мира в тяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер считает некорректными скептические высказывания болельщиков в адрес его будущего соперника поляка Анджея Вавжика.Поветкин в январе даст показания в американском судеРоссийский тяжеловес Александр Поветкин в начале января будет опрошен в Нью-Йорке в рамках судебного процесса по иску к чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру.Андрей Рябинский: Проба Б Поветкина будет вскрыта в январеГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о том, как продвигается расследование допингового случая российского тяжеловеса Александра Поветкина.Маурисио Сулейман: Ковалев может провести бой за титул WBCЭкс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям россиянин Сергей Ковалев вошел в обновленный рейтинг-лист Всемирного боксерского совета (WBC).Президент WBC: Дело Поветкина сдвинется с места после вскрытия пробы БПрезидент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал о том, как будет идти дальнейшее расследование допингового дела Александра Поветкина.Андрей Рябинский: В наступающем году большой суд, будем драться с нимиГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы Александра Поветкина, высказался о чистой пробе спортсмена.Президент WBC: В ближайшее время будут первые новости относительно дела ПоветкинаПрезидент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что первые новости по делу о применении допинга российским спортсменом Александром Поветкиным будут опубликованы в ближайшее время.VADA: Мы не будем обнародовать концентрацию остарина в пробе Поветкина без запроса спортсменаРуководитель ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) Маргарет Гудман заявила, что не будет оглашать концентрацию остарина в пробе Александра Поветкина без соответствующего запроса российского боксера.Деонтей Уайлдер будет защищать пояс WBC в бою с Анджеем Вавжиком25 февраля 2017 года в Бирмингеме, штат Алабама должен состояться поединок между чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером и поляком Анджеем Вавжиком.Президент WBC: Информация о положительном допинг-тесте Поветкина меня просто шокировалаПрезидент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал о том, при каких обстоятельствах он узнал о положительной допинг-пробе российского тяжеловеса Александра Поветкина.Юрий Арбачаков: Решение о продолжении или завершении карьеры Поветкин должен принять самПервый российский чемпион мира на профессиональном ринге Юрий Арбачаков прокомментировал допинговое дело тяжеловеса Александра Поветкина.WBC завершит расследование допингового дела Поветкина в 2017 годуВсемирный боксерский совет завершит расследование в отношении подозреваемого в употреблении запрещенного препарата россиянина Александра Поветкина в начале 2017 года.Александр Поветкин: Сложилось впечатление, что Стиверн вообще не тренировалсяРоссийский боксер Александр Поветкин поделился своими впечатлениями от проведённого боя с французом Йоанном Дюопа, а также рассказал о ситуации с проваленным допинг-тестом.Андрей Рябинский: Не снимаем с себя вины за ситуацию с боем ПоветкинаПрезидент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал ситуацию вокруг российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина, который сегодня нокаутировал француза Йоана Дюопа. Он заявил, что признает свою вину за отмену боя против Бермейна Стиверна.Кирилл Пчельников: Поветкин провел блестящий бой, он был готов к поединку со СтиверномПромоутер Кирилл Пчельников прокомментировал ситуацию вокруг российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина, который сегодня нокаутировал француза Йоана Дюопа. Он считает, что Александр был готов сражаться с Бермейном Стиверном.Андрей Рябинский: Ситуация с допингом может привести к завершению карьеры ПоветкинаПрезидент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал ситуацию вокруг российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина, который сегодня нокаутировал француза Йоана Дюопа. Он не исключил, что Александр может завершить карьеруВиталий Мутко: Конечно, Поветкина жалко. Какая-то несуразность вокруг нас происходитВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко после боя Александр Поветкин – Йоан Дюпуа, в котором россиянин победил нокаутом. Также он высказал свое мнение об отмене боя Поветкин – Стиверн.Иван Кирпа: Сложно сказать, доволен ли я боем ПоветкинаТренер российского боксера Александра Поветкина Иван Кирпа прокомментировал победу нокаутом над французом Йоаном Дюопа.Александр Поветкин: У WBC такая традиция – за считанные дни до боя находить допингРоссийский боксер тяжелого веса Александр Поветкин поделился впечатлениями после победы в поединке с французом Йоаном Дюопа. Также он высказался о причинах отмены боя против Бермейна Стиверна.
Главные новости
Бокс
ВИДЕО ДНЯ: Чемпион мира Баду Джек отправил в нокдаун рефери в ринге
Футбол
В чемпионате Китая ужесточен лимит на легионеров
Биатлон
Андерс Бессеберг: Коллективное письмо биатлонистов не направлено против России
Хоккей
Матч звезд КХЛ в 2018 году может пройти во Владивостоке или Хабаровске
Футбол
Тренер «Палермо» сравнил обстановку в клубе с бомбардировкой Хиросимы
Теннис
Кузнецова опустилась на 10-е место в рейтинге WTA
Биатлон
Виктор Майгуров: 21 января исполком IBU обсудит деятельность рабочей группы по докладу Макларена
Футбол
Рауль: Приятно каждый день наслаждаться голами Месси в примере
Бокс
Кудряшов может претендовать на титульный бой по версии WBC
Биатлон
Более 170 биатлонистов потребовали от IBU решительных действий в отношении российских спортсменов
все новости
Дмитрий Кудряшов
Дмитрий Кудряшоввсе новости
Всемирный боксерский совет (WBC)
Всемирный боксерский совет (WBC)