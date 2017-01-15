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Бланко-Лещук стал игроком «Шахтера»

Источник:  ФК «Карпаты»Комментарии

Аргентинский нападающий Густаво Бланко-Лещук покинул «Карпаты» и перешел в «Шахтер». Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Сообщается, что форвард покинул расположение «Карпат» и отправился в Испанию, где «Шахтер» проводит сборы. Там он пройдет медосмотр и подпишет контракт с «горняками».

В текущем сезоне 25-летний Густаво Бланко-Лещук провел 19 матчей за «Карпаты», в которых забил семь мячей.

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