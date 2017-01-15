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Кузнецов поднялся на 45-е место в рейтинге АТР

Источник:  ATPКомментарии

Россиянин Андрей Кузнецов поднялся на 45-е место в новой версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

На прошлой неделе россиянин добрался до полуфинала турнира в Сиднее, после чего поднялся на три позиции вверх.  

В первой десятке изменений не произошло. Британец Энди Маррэй по-прежнему лидирует в рейтинге. Второе место занимает серб Новак Джокович. Тройку замыкает канадец Милош Раонич.   

Что касается других россиян, Карен Хачанов потерял одну позицию (52-е место), Даниил Медведев, наоборот, поднялся на два пункта (63-е место). Михаил Южный опустился на 11 позиций вниз и стал только 70-м, Константин Кравчук сохранил 88-е место. 

Рейтинг ATP:

1 (1). Энди Маррэй (Великобритания) — 12560 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11780,

3 (3). Милош Раонич (Канада) — 5290,

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5155,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 5010,

6 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 3625,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3605,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3415,

9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 3195,

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 3060…

45 (48). Андрей Кузнецов (Россия) — 1015…

52 (51). Карен Хачанов (Россия) — 875…

63 (65). Даниил Медведев (Россия) — 751…

70 (59). Михаил Южный (Россия) — 707…

88 (88). Константин Кравчук (Россия) — 642. 

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