Богдан Сарнавский: Договорился с «Уфой» о расторжении контракта. Сейчас я на просмотре в «Ворскле»
Украинский голкипер
Богдан Сарнавский сказал, что он расторг контракт с «Уфой» по согласию сторон.
Сейчас он находится в расположении полтавской «Ворсклы».
- Почему вы вернулись в Украину, хотя не так
давно уезжали в Россию, где подписывали контракт с «Уфой»?
— Так
сложилась ситуация, о которой мне не хочется распространяться.
Договорились с руководством «Уфы» о досрочном расторжении контракта.
Это позволило мне стать свободным агентом, чтобы спокойно искать новое место
продолжения карьеры.
— И пока
вы свой выбор остановили на «Ворскле»?
— Совершенно
верно. Работаю с командой в качестве потенциального новичка, -
цитирует Сарнавского MatchDay.
Отметим, что 21-летний Богдан Сарнавский в текущем сезоне ни разу не сыграл за первую команду «Уфы».
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