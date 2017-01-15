Богдан Сарнавский: Договорился с «Уфой» о расторжении контракта. Сейчас я на просмотре в «Ворскле»

Украинский голкипер Богдан Сарнавский сказал, что он расторг контракт с «Уфой» по согласию сторон. Сейчас он находится в расположении полтавской «Ворсклы».

- Почему вы вернулись в Украину, хотя не так давно уезжали в Россию, где подписывали контракт с «Уфой»?

— Так сложилась ситуация, о которой мне не хочется распространяться. Договорились с руководством «Уфы» о досрочном расторжении контракта. Это позволило мне стать свободным агентом, чтобы спокойно искать новое место продолжения карьеры.

— И пока вы свой выбор остановили на «Ворскле»?

— Совершенно верно. Работаю с командой в качестве потенциального новичка, - цитирует Сарнавского MatchDay.

Отметим, что 21-летний Богдан Сарнавский в текущем сезоне ни разу не сыграл за первую команду «Уфы».

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