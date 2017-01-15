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Рауль: Приятно каждый день наслаждаться голами Месси в примере

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Легенда мадридского «Реала» нападающий Рауль признался, что ему доставляет удовольствие наблюдать за игрой лидера «Барселоны» Лионеля Месси.

«Лионель, приятно каждый день наслаждаться твоими голами в примере», - написал 39-летний Рауль в своем твиттере.

Напомним, Лионель Месси 14 января отметился голом в ворота «Лас-Пальмаса» в матче 18-го тура чемпионата Испании. 

Рауль играл за «Реал» с 1994 по 2010 год. В составе королевского клуба он стал шестикратным чемпионом страны и трехкратным победителем Лиги чемпионов.

Матч

Барселона - Лас-Пальмас - 5:0 (1:0)

Голы

Суарес Л. 14 (1:0). Месси 52 (2:0). Суарес Л. 57 (3:0). Туран 59 (4:0). Видаль 80 (5:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Маскерано, Бускетс (Матьё, 74), Гомеш (Ракитич, 62), Видаль, Рафинья, Туран, Суарес Л. (Алькасер, 68), Месси

Лас-Пальмас: Варас, Маседо, Гарсия Д. (Артильес, 34), Лопеш, Лемос, Гомес (Гарсия М., 63), Тана, Меса, Боатенг, Виера, Эль Жар (Ливайя, 74)

Предупреждения:

Рафинья, 25; Маскерано, 29; Гомеш, 32 - Меса, 3; Лопеш, 42; Боатенг, 55; Ливайя, 78

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

14 января 18:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция


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