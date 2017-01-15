Рауль: Приятно каждый день наслаждаться голами Месси в примере
Легенда мадридского «Реала» нападающий Рауль признался, что ему доставляет удовольствие наблюдать за игрой лидера «Барселоны» Лионеля Месси.
«Лионель, приятно каждый день наслаждаться твоими голами в примере», - написал 39-летний Рауль в своем твиттере.
Un placer disfrutar de sus goles cada día en #LaLiga. 👌🏻 https://t.co/txYCCZ7TWc— Raúl González Blanco (@RaulGonzalez) 14 января 2017 г.
Напомним, Лионель Месси 14 января отметился голом в ворота «Лас-Пальмаса» в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Рауль играл за «Реал» с 1994 по 2010 год. В составе королевского клуба он стал шестикратным чемпионом страны и трехкратным победителем Лиги чемпионов.
Матч
Барселона - Лас-Пальмас - 5:0 (1:0)
Голы
Суарес Л. 14 (1:0). Месси 52 (2:0). Суарес Л. 57 (3:0). Туран 59 (4:0). Видаль 80 (5:0).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Маскерано, Бускетс (Матьё, 74), Гомеш (Ракитич, 62), Видаль, Рафинья, Туран, Суарес Л. (Алькасер, 68), Месси
Лас-Пальмас: Варас, Маседо, Гарсия Д. (Артильес, 34), Лопеш, Лемос, Гомес (Гарсия М., 63), Тана, Меса, Боатенг, Виера, Эль Жар (Ливайя, 74)
Предупреждения:
Рафинья, 25; Маскерано, 29; Гомеш, 32 - Меса, 3; Лопеш, 42; Боатенг, 55; Ливайя, 78
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
14 января 18:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция