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Мемориал Гранаткина. Россия – Болгария, Греция – Латвия и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В Петербурге проходит восьмой игровой день Мемориала Гранаткина-2017.

Матчи за 9-16 места

12:00. Литва – Молдова (0:0, идет первый тайм);

14:15. Иран – Азербайджан;

Четвертьфиналы

16:30. Греция – Латвия;

19:00. Россия – Болгария. 

Напомним, 29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.

Действующий победитель соревнований - сборная Словении.   

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