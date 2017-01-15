Мемориал Гранаткина. Россия – Болгария, Греция – Латвия и другие матчи. Онлайн
В Петербурге проходит восьмой игровой день Мемориала Гранаткина-2017.
Матчи за 9-16 места
12:00. Литва – Молдова (0:0, идет первый тайм);
14:15. Иран – Азербайджан;
Четвертьфиналы
16:30. Греция – Латвия;
19:00. Россия – Болгария.
Напомним, 29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.
Действующий победитель соревнований - сборная Словении.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически