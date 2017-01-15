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Шумахера покинули еще два спонсора

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер продолжает терять спонсоров. На неделе он лишился поддержки еще двух компаний.

Как сообщает Autosport, Михаэль лишился поддержки еще двух партнеров – производителя люксовых часов Audemars Piguet и немецкого производителя дверей Hormann. Ранее Шумахера покинули Jet Set, Navyboot, Rosbacher и Erlinyou. Сообщается, что несколько других спонсоров уже ведут переговоры относительно сокращения поддержки.

Самым преданным спонсором семьи по-прежнему является Deutsche Vermongensberatung, которая сейчас поддерживает автоспортивную карьеру сына чемпиона мира Мика Шумахера. Напомним, на протяжении трех последний лет Михаэль борется с последствиями тяжелейшей травмы головы, полученной 9 декабря 2013 года во время катания на горных лыжах.

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