Virtus.pro победила Space Soldiers в матче за третье место на WESG 2016
Польский коллектив Virtus.pro занял третье место на турнире World Electronic Sports Games 2016 по CS:GO.
В матче за третье место «медведи» перестреляли турецкую команду Space Soldiers со счетом 2:0 (16:8 de_cobble, 16:6 de_nuke).
Virtus.pro заработала 200 000 долларов, а Space Soldiers досталось 60 000 долларов.
World Electronic Sports Games проходил с 12 по 15 января в китайском городе Чанчжоу. Призовой фонд турнира по CS:GO составил 1,5 миллиона долларов.
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