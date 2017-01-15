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Виктор Майгуров: 21 января исполком IBU обсудит деятельность рабочей группы по докладу Макларена

Источник:  «Тюменская арена»Комментарии

Вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров рассказал о повестке дня ближайшего заседания исполкома организации, которое запланировано на 21 января.

- На чемпионате мира в Хохфильцене запланирован исполком IBU. Но 21 января в Антохльце также состоится внеочередное собрание. На нём будут обсуждаться результаты рабочей группы по поводу доклада Ричарда Макларена. На собрании будут вынесены те или иные вердикты, расследование может быть остановлено или же продолжено. Как сказал президент IBU Андерс Бессеберг, мы не спешим с выводами и ждем веских фактов на столе, - заявил Майгуров.

Напомним, более 170 биатлонистов из разных стран подписались под письмом к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием решительных действий по отношению к допинговым скандалам.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований. Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала информацию, согласно которой отстраненными спортсменками являются Ольга Вилухина и Яна Романова. 

Сборная России на Олимпийских играх в Сочи завоевала серебро в женской эстафете. 


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