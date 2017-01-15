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Эменике не перейдет в киевское «Динамо»

Источник:  Sport ArenaКомментарии

Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике не станет игроком киевского «Динамо». Его обмен на полузащитника киевлян Сергея Сидорчука не состоится.

Как сообщает Sport Arena, «Динамо» отказалось продавать Сидорчука в «Фенербахче». Турецкий клуб ранее предлагал обменять Эменике на Сидорчука с доплатой. Киевляне готовы расстаться со своим игроком не менее, чем за 10 миллионов евро, и вариант с обменом им не подходит.

Напомним, ранее сообщалось, что Эменике согласился перейти в «Рубин». После этого появилось сообщение, что он может стать игроком «Динамо».

В 2011-2013 годах Эменике выступал в «Спартаке» и в 42 матчах забил 21 гол. В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел 20 матчей за «Фенербахче» и забил семь мячей при четырех голевых передачах.

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