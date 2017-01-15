Тренер «Палермо» сравнил обстановку в клубе с бомбардировкой Хиросимы

Главный тренер «Палермо» Эудженио Корини эмоционально прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

- Когда вы попадаете на эту работу, то знаете, что можете быть уволены уже после одной игры. Конечно, я думал о риске увольнения. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы достичь нужных результатов, потому что болельщики и игроки этого заслуживают. Хотел бы остаться здесь на 20 лет, но каждый матч в «Палермо» — как атомная бомба! Вечная Хиросима!, - заявил Корини.

Отметим, что в сезоне-2015/16 в сицилийской команде сменилось 7 главных тренеров. Череда отставок продолжилась и в новом чемпионате.



В данный момент «Палермо» занимает 18-ю строчку турнирной таблицы серии А, находясь в зоне вылета.