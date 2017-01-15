Матч звезд КХЛ в 2018 году может пройти во Владивостоке или Хабаровске

Член совета директоров лиги Александр Медведев заявил, что в следующем году Матч звезд КХЛ может состояться во Владивостоке или Хабаровске.

- В следующем году пройдет Олимпиада в Корее, и в том случае, если сборная России будет проводить сборы на Дальнем Востоке, то тогда, вероятно, имеет смысл провести следующий Матч звезд КХЛ во Владивостоке или Хабаровске, - цитирует Медведева «Р-Спорт».

Напомним, в этом году неделя звезд хоккея пройдет в Уфе с 15 по 22 января. 21 января участники Матча звезд КХЛ проведут мастер-шоу, а на следующий день состоится мини-турнир с участием четырех команд, собранных из лучших игроков каждого дивизиона. Турнир будет состоять из двух полуфиналов и финала, все игры пройдут в формате «четыре на четыре».

