Андерс Бессеберг: Коллективное письмо биатлонистов не направлено против России

Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг дал комментарий по факту публикации письма спортсменов, призвавших организацию вести более решительную борьбу с нарушителями антидопинговых правил.

- Это абсолютно нормальное письмо, в котором говорится о вещах, которые мы обсуждаем на каждом заседании конгресса IBU. Спортсмены и федерации хотят, чтобы причастные к допинг-скандалам более сурово наказывались, но письмо никоим образом не направлено только против России. Это общий документ, адресованный всем странам.

Спортсмены призывают нас предпринимать больше усилий в отношении борьбы с допингом. Письмо вполне конструктивное, – цитирует Бессеберга агентство ТАСС.

Напомним, более 170 биатлонистов из разных стран подписались под письмом к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием решительных действий по отношению к допинговым скандалам.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований. Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала информацию, согласно которой отстраненными спортсменками являются Ольга Вилухина и Яна Романова.

Сборная России на Олимпийских играх в Сочи завоевала серебро в женской эстафете.