Жервонта Дэвис отобрал титул у Хосе Педрасы

22-летний американец Жервонта Дэвис победил пуэрториканца Хосе Педраса в бою за титул чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе (до 59 кг).

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В седьмом раунде рефери остановил поединок, признав победу Дэвиса техническим нокаутом.

Таким образом, Дэвис стал самым молодым чемпионом мира на современном профиринге. На его счету 17 побед (16 досрочно). Педраса потерпел первое поражение. Теперь на его счету 22 победы (12 досрочно) и 1 поражение.