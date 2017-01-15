В чемпионате Китая ужесточен лимит на легионеров

В чемпионате Китая по футболу приняты меры по сокращению количества иностранных игроков на поле.

Отныне на поле в китайской лиге смогут выходить максимум три легионера в составе одной команд, сообщает портал Wildeastfootball.net.

Пять иностранных футболистов могут быть включены в заявку, которая составляет 18 футболистов. Также в заявку обязательно должны быть включены два игрока моложе 23 лет, а один из них должен выйти на поле в стартовом составе.

Ранее в Китае действовали следующие правила: в заявку на игру можно было включить одного легионера из Азии и еще четырех легионеров из других стран. При этом на поле одновременно могли находиться один легионер из Азии и еще три легионера из других частей света.

Новый сезон в чемпионате Китая стартует 4 марта.

Отметим, что последними звездными новичками лиги стали Аксель Витсель, Карлос Тевес и Оскар.

