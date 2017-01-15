Россиянин Павличенко - победитель этапа Кубка мира в Латвии
Российский саночник Семен Павличенко стал победителем этапа Кубка мира в латвийской Сигулде.
Наш спортсмен показал лучшее время по итогам двух попыток - 1 минута 35,715 секунды.
Второе место занял еще один россиянин Роман Репилов (+ 0,141 секунды), тройку замкнул австриец Вольфганг Киндл (+0,252).
Кубок мира
Шестой этап
Сигулда (Латвия), 15 января
Мужчины
Одноместные сани.
1. Семен Павличенко – 1.35,715.
2. Роман Репилов (оба – Россия) – 1.35,856.
3. Вольфганг Киндл (Австрия) – 1.35,967
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