Россиянин Павличенко - победитель этапа Кубка мира в Латвии

читайте также

Возвращение Третьякова и новый старт Устюгова За чем следить и за кого болеть в зимних видах спорта в эти выходные? Анонс уик-энда от «Советского спорта».

Наталия Гарт: Уже сейчас мы может конкурировать со сборной Германией Глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт прокомментировала последние успехи национальной сборной на международных соревнованиях.

Павличенко, Иванова и Демченко выступят на чемпионате мира Тренерский штаб сборной России по санному спорту определил состав команды на чемпионат мира.

Рекорд Устюгова и взлет Хадарина. Чем запомнится минувший уик-энд Обзор главных событий в зимних видах спорта за последнюю неделю – в материале «Советского спорта».

Наталия Гарт: Павличенко, выиграв ЧЕ на немецкой трассе, оправдал надежды Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт прокомментировал успех российского спортсмена Семена Павличенко на чемпионате Европы.

Павличенко завоевал золото на чемпионате Европы по санному спорту Российский саночник Семен Павличенко одержал победу на проходящем в немецком Кенигзее чемпионате Европы по санному спорту.

Семен Павличенко: Задача на чемпионат Европы – призовые места Российский саночник Семен Павличенко сообщил, что для него задачей на январском чемпионате Европы по санному спорту в Кенигзее является успешно провести оба заезда и поспорить за призовые места.

Все золото Америки! Как Репилов победил в Парк-Сити, а Третьяков – в Лэйк-Плэсид Какие медали – не считая биатлонных – завоевали россияне на этапах Кубка мира по зимним видам спорта за минувший уик-энд.

Роман Репилов: Победный старт от предыдущих отличался только плохой погодой Российский саночник Роман Репилов, завоевавший «золото» на четвертом этапе Кубка мира в американском Парк-Сити, рассказал «Советскому спорту» об этой победе.

Роман Репилов: Победу на Кубке мира в США отметим чаем и тортиком Российский саночник Роман Репилов, завоевавший «золото» на четвертом этапе Кубка мира в американском Парк-Сити, рассказал о победе.

Саночник Репилов одержал победу на четвертом этапе Кубка мира в США Российский саночник Роман Репилов одержал победу на четвертом этапе Кубка мира в американском Парк-Сити.

Павличенко стал вторым на этапе КМ в Лейк-Плэсиде Российский саночник Семен Павличенко стал вторым на втором этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.

Российский саночник Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Германии Россиянин Роман Репилов занял второе место на первом этапе Кубка мира в германском Винтерберге.

«Золотые сани» получает… Демченко» В субботу в Москве прошла церемония вручения ежегодной премии Федерации санного спорта России (ФССР) «Золотые сани».

Семен Павличенко: Главная цель - олимпийские игры Единственный чемпион мира в истории российского санного спорта Семен Павличенко рассказал о том, как шутят его друзья перед стартами.

Семен Павличенко: Перед ЧМ друг сказал, что я буду победителем, а Лох будет курить Единственный чемпион мира в истории российского санного спорта Семен Павличенко рассказал о том, как шутят его друзья перед стартами.

Саночник Роман Репилов стал победителем в номинации «Надежда года» премии «Золотые сани» В субботу в Москве прошла церемония вручения ежегодной премии Федерации санного спорта и натурбана России «Золотые сани».

Федерация санного спорта назвала Павличенко и Иванову лучшими спортсменами В субботу в Москве прошла церемония вручения ежегодной премии Федерации санного спорта и натурбана России «Золотые сани».

Семен Павличенко стал первым на чемпионате России в Сочи Петербургский саночник Семен Павличенко занял первое место на чемпионате России по санному спорту, который проходит в Сочи.