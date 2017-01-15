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Россиянин Павличенко - победитель этапа Кубка мира в Латвии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский саночник Семен Павличенко стал победителем этапа Кубка мира в латвийской Сигулде.

Наш спортсмен показал лучшее время по итогам двух попыток - 1 минута 35,715 секунды. 

Второе место занял еще один россиянин Роман Репилов (+ 0,141 секунды), тройку замкнул австриец Вольфганг Киндл (+0,252).

Кубок мира

Шестой этап

Сигулда (Латвия), 15 января

Мужчины

Одноместные сани.

1. Семен Павличенко – 1.35,715.

2. Роман Репилов (оба – Россия) – 1.35,856.

3. Вольфганг Киндл (Австрия) – 1.35,967


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