Мэнни Пакьяо: Я не пью коктейли, не ем жирного и планирую провести еще три или четыре боя

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо рассказал о своих ближайших планах на профессиональном ринге.

- Думаю, смогу провести еще три или четыре боя. Это займет около двух лет. У меня нет вредных привычек, даже безалкогольные коктейли я не пью, как и не ем жирного. Дисциплина - превыше всего. Пока я не принял решения о своем будущем сопернике, поскольку переговоры еще продолжаются, - заявил Пакьяо.

Ранее многолетний промоутер филиппинца Боб Арум заявил о том, что будущим летом Мэнни может провести поединок в России.

Филиппинец, избранный в Сенат своей страны, завоевывал титулы в восьми весовых категориях.

38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 - нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя завершил вничью.