Диего Коста просит у «Челси» увеличить ему зарплату

Форвард «Челси» Диего Коста хочет подписать новый контракт с клубом. Он намерен добиться повышения зарплаты.

Как сообщает в своем твиттере журналист Sky Sports Кавэх Солхэкол, Диего Коста и Антонио Конте встретятся, чтобы уладить возникшие между ними противоречия. При этом агент игрока ведет с клубом переговоры об увеличении зарплаты своего клиента до 300 000 фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что из-за конфликта с Антонио Конте Коста не сыграл в матче против «Лестера». По информации Sky Sports, испанский форвард на тренировке устроил перебранку с тренерами «синих» по физподготовке. Конте активно вмешался в разговор, порекомендовав Диего убираться в Китай. Сам Конте утверждает, что Коста пропустил матч из-за травмы.

28-летний форвард перешел в лондонскую команду летом 2014 года за 38 миллионов евро. Портал transfermarkt.de в настоящее время оценивает футболиста в 45 миллионов евро. За «Челси» Коста сыграл 99 матчей, в которых забил 50 мячей и отдал 21 голевую передачу.

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