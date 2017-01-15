Диего Коста просит у «Челси» увеличить ему зарплату
Форвард «Челси» Диего
Коста хочет подписать новый контракт с клубом. Он намерен добиться повышения
зарплаты.
Как сообщает в своем
твиттере журналист Sky Sports Кавэх Солхэкол, Диего Коста и
Антонио Конте встретятся, чтобы уладить возникшие между ними противоречия. При
этом агент игрока ведет с клубом переговоры об увеличении зарплаты своего
клиента до 300 000 фунтов в неделю.
Ранее сообщалось,
что из-за конфликта с Антонио Конте Коста не сыграл в матче против «Лестера».
По информации Sky Sports, испанский форвард на тренировке устроил перебранку с
тренерами «синих» по физподготовке. Конте активно вмешался в разговор,
порекомендовав Диего убираться в Китай.
28-летний форвард перешел в лондонскую команду летом 2014 года за 38 миллионов евро. Портал transfermarkt.de в настоящее время оценивает футболиста в 45 миллионов евро. За «Челси» Коста сыграл 99 матчей, в которых забил 50 мячей и отдал 21 голевую передачу.
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