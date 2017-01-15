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Флойд Мэйвезер готов тренировать Ронду Роузи

Источник:  TMZКомментарии

Знаменитый боксер Флойд Мэйвезер-младший выразил желание помочь экс-чемпионке UFC в легчайшем весе Ронде Роузи, которая потерпела в ММА два поражения подряд.

- Я готов поработать с ней, если она сама этого захочет, - заявил 39-летний Мэйвезер.

Напомним, 31 декабря Ронда Роузи потерпела сокрушительное поражение в титульном поединке с бразильянкой Амандой Нуньес. Бой продолжался всего 48 секунд. Пропустив множество тяжелых ударов «в стойке», американка была вынуждена капитулировать. Ранее Роузи потерял свой титул в поединке с Холли Холм, который развивался по схожему сценарию.

Флойд Мэйвезер завершил карьеру осенью 2015 года после победы над Андре Берто. Президент UFC Дэйна Уайт предлагает боксеру выйти на ринг с самым кассовым бойцом организации ирландцем Конором Макгрегором.



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