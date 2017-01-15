Макарайнен первой стартует в пасьюте в Рупольдинге, Акимова - 15-й, Глазырина - 29-й
Сегодня в Рупольдинге состоится женская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира.
На дистанцию в 10 км с четырьмя огневыми рубежами выйдут четыре российские биатлонистки. Первой из наших в гонку уйдет Татьяна Акимова (++1.40.0) - у нее 15-й стартовый номер. Екатерина Глазырина отправится на лыжню 29-й (+2.11.0), Ирина Услугина - 34-й (+2.16.0), Ульяна Кайшева - 37-й (+2.24.0).
Ранее стало известно, что Ольга Подчуфарова, завоевавшая в спринте 48-е место, пропустит пасьют.
Первой стартует финка Кайса Макарайнен, второй - Габриэла Коукалова, третьей - Лаура Дальмайер.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки. Начало в 16:45 мск.
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