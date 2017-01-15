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Георгий Черданцев: Гризманн вполне подходит под игровую модель «МЮ»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед». Он считает, что француз подошел бы «МЮ».

«Вообще нет смысла спрашивать, нужны футболисты такого уровня или нет. Конечно, нужны. И это проблема тренера, если у него вдруг окажется такой игрок и если тренер не сможет раскрыть его возможности и использовать на все сто процентов.

Считаю, что по своим игровым характеристикам Гризманн вполне подходит под игровую модель «МЮ». У них с Руни достаточно много общего и по манере игре, и по комплекции. Но француз существенно моложе. И судя по тому, что Моуринью не очень верит в Руни, возможно, «МЮ» рассматривает вариант такой замены», - цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «МЮ» готов предложить «Атлетико» за Гризманна и Сауля 145 млн фунтов. В текущем сезоне 25-летний Антуан Гризманн провел 25 матчей за «Атлетико» и забил 12 мячей при шести голевых передачах.

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