Георгий Черданцев: Гризманн вполне подходит под игровую модель «МЮ»
Комментатор «Матч ТВ»
Георгий Черданцев прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Атлетико»
Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед». Он считает, что француз подошел бы «МЮ».
«Вообще нет смысла
спрашивать, нужны футболисты такого уровня или нет. Конечно, нужны. И это
проблема тренера, если у него вдруг окажется такой игрок и если тренер не
сможет раскрыть его возможности и использовать на все сто процентов.
Считаю, что по своим игровым характеристикам Гризманн вполне подходит под игровую модель «МЮ». У них с Руни достаточно много общего и по манере игре, и по комплекции. Но француз существенно моложе. И судя по тому, что Моуринью не очень верит в Руни, возможно, «МЮ» рассматривает вариант такой замены», - цитирует Черданцева «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что «МЮ» готов предложить «Атлетико» за Гризманна и Сауля 145 млн фунтов. В текущем сезоне 25-летний Антуан Гризманн провел 25 матчей за «Атлетико» и забил 12 мячей при шести голевых передачах.
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