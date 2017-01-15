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Бабиков и Елисеев пропускают гонку преследования в Рупольдинге

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Матвей Елисеев пропускают гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. 

Как сообщили в эфире телеканала «Матч ТВ», тренерский штаб решил дать отдохнуть биатлонистам.

Напомним, что Бабиков должен был выйти на старт под 23-м номером, Елисеев - под 59-м. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию гонки.

Ранее стало известно, что Ольга Подчуфарова пропустит пасьют из-за усталости.  


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