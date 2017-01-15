Агент: «Рубин» действительно интересуется Эменике, а игрок очень хочет в Россию

Футбольный агент Олег Шигаев прокомментировал возможный переход нигерийского форварда Эммануэля Эменике в казанский «Рубин».

- Дыма без огня не бывает, и, судя по появившийся информации в прессе, «Рубин» действительно интересуется Эменике. Но насколько все реально и далеко или близко от истины – вопрос.

Если в клубе интересуются футболистом, то, наверняка, держат в уме развитие ситуации: кого смогут приобрести, кто уйдет.

Эменике очень хочет в Россию. Я думаю, еще год-два он способен отыграть на высоком уровне. Конечно, это не тот Эменике, который был в «Спартаке» в свои самые яркие годы карьеры. Хоть у него и конфликт с Диком Адвокаатом, но когда он в форме, то это игрок хорошего уровня для РФПЛ, - рассказал Шигаев в интервью порталу Sport.kazanfirst.ru.

В 2011-2013 годах Эменике выступал в «Спартаке» и в 42 матчах забил 21 гол. В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел 20 матчей за «Фенербахче» и забил семь мячей при четырех голевых передачах.

Ранее сообщалось, что нигериец зимой не станет игроком киевского «Динамо».

