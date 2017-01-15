Зюле и Руди перешли из «Хоффенхайма» в «Баварию»
Защитник Никлас Зюле и
полузащитник Себастьян Руди перешли в «Баварию». Оба игрока защищали цвета «Хоффенхайма».
Как сообщает официальный
сайт «Баварии», оба игрока подписали контракты, которые начинаются 1 июля 2017
года. Таким образом, до конца нынешнего сезона они будут играть за «Хоффенхайм»,
после чего перейдут в «Баварию».
Себастьян Руди подписал контракт на
три года до 30 июня 2020 года, Никлас Зюле на пять лет до 30 июня 2022 года. «Перейти в «Баварию»
- это воплощение мечты. Я хочу выиграть титулы», - заявил Себастьян Руди.
Воспитанник «Хоффенхайма» Зюле также в предвкушении перехода в «Баварию»,
которую он считает «одним из лучших клубов мира».
В текущем сезоне 21-летний Никлас Зюле провел 16 матчей за «Хоффенхайм»
и забил один мяч при одной голевой передаче. У 26-летнего Себастьяна Руди 16
матчей и один гол при пяти голевых передачах.
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