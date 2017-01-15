Зюле и Руди перешли из «Хоффенхайма» в «Баварию»

Защитник Никлас Зюле и полузащитник Себастьян Руди перешли в «Баварию». Оба игрока защищали цвета «Хоффенхайма».

Как сообщает официальный сайт «Баварии», оба игрока подписали контракты, которые начинаются 1 июля 2017 года. Таким образом, до конца нынешнего сезона они будут играть за «Хоффенхайм», после чего перейдут в «Баварию».

Себастьян Руди подписал контракт на три года до 30 июня 2020 года, Никлас Зюле на пять лет до 30 июня 2022 года. «Перейти в «Баварию» - это воплощение мечты. Я хочу выиграть титулы», - заявил Себастьян Руди. Воспитанник «Хоффенхайма» Зюле также в предвкушении перехода в «Баварию», которую он считает «одним из лучших клубов мира».

В текущем сезоне 21-летний Никлас Зюле провел 16 матчей за «Хоффенхайм» и забил один мяч при одной голевой передаче. У 26-летнего Себастьяна Руди 16 матчей и один гол при пяти голевых передачах.

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