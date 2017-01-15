17-летний шведский форвард Исак перейдет в «Реал»

Мадридский «Реал» подпишет форварда шведского АИКа Александера Исака. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, 17-летний нападающий подпишет контракт с «Реалом» на следующей неделе. Из-за санкций ФИФА заявить игрока мадридский клуб сможет только летом. Агенты игрока уже прибыли в Мадрид для оформления контракта.

В текущем сезоне Александер Исак провел четыре матча за АИК и забил два мяча.

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