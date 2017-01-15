Андрей Аршавин: Если бы «Рубин» тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о Миранчуке

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поделился своим мнением о возможном трансфере Алексея Миранчука в «Рубин».

- Мне нравится пример хоккеиста Артемия Панарина, который поехал в «Чикаго» на контракт новичка. Наверное, он потерял в деньгах в три - четыре раза. В СКА ему, конечно, дали бы намного больше, чем миллион. А сейчас он уже подписывает контракт на 12 млн. долларов. На первом месте у Панарина всегда был хоккей… Мне нравится, как устроена КХЛ. Ее создание и дальнейшее функционирование подтверждает, что в России можно создать хороший продукт. Но Панарин все равно понимал, что НХЛ – самое лучшее. И сейчас у него есть все: он и хорошо играет, и имеет хорошие деньги.

Но почему это работает в НХЛ? Потому что там это работает как бизнес-модель. Там все понятно, почему они готовы платить этим – столько, тем – столько. В НХЛ клубы знают, откуда берут доход. Сколько зарабатывают, столько и могут потратить. Наш футбол так не работает. Сегодня в «Рубине» сумасшедшие деньги, потому что руководство Татарстана хочет их вкладывать. У РЖД проблемы. Но через три дня все может измениться, правильно? А если бы «Рубин» условно тратил столько, сколько зарабатывает, он бы никогда даже не мечтал о Миранчуке. А если бы все команды в РФПЛ могли тратить столько, сколько зарабатывают, то вообще только «Спартак» и «Зенит», наверное, конкурировали бы за золото, – сказал Аршавин в интервью «Газете.Ru».

Напомним, 21-летний полузащитник «Локомотива» в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи. По данным Transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 4,5 миллиона евро.