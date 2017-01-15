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Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге, Шипулин - четвертый

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоялась мужская гонка преследования. Выиграл ее француз Мартен Фуркад, а россиянин Антон Шипулин стал четвертым.

Победитель преодолел дистанцию за 33 минуты и 57,5 секунды. Вторым стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен. После последней стрельбы третьим шел россиянин Антон Шипулин, но его обогнал чех Михал Крчмар, который попал в число призеров. Антон завершил гонку четвертым. 14-е место занял еще один представитель России Дмитрий Малышко. 

Кубок мира по биатлону

Рупольдинг (Германия)

Гонка преследования. Мужчины

12,5 км

1. Мартен Фуркад (Франция) 33.57,5 (3) 

2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) + 18,3 (0)

3. Михал Крчмар (Чехия) + 19,5 (0)

4. Антон Шипулин (Россия) + 21,3 (1)

5. Арнд Пайффер (Германия) + 24,1 (1)...

14. Дмитрий Малышко (Россия) + 1.02,8 (2)...

25. Евгений Гараничев (Россия) + 1.32,2 (4)...

39. Максим Цветков (Россия) + 2.51,8 (5) 

Антон Бабиков и Матвей Елисеев (Россия) не стартовали. 

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.


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