Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге, Шипулин - четвертый
На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоялась мужская гонка преследования. Выиграл ее француз Мартен Фуркад, а россиянин Антон Шипулин стал четвертым.
Победитель преодолел дистанцию за 33 минуты и 57,5 секунды. Вторым стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен. После последней стрельбы третьим шел россиянин Антон Шипулин, но его обогнал чех Михал Крчмар, который попал в число призеров. Антон завершил гонку четвертым. 14-е место занял еще один представитель России Дмитрий Малышко.
Кубок мира по биатлону
Рупольдинг (Германия)
Гонка преследования.
Мужчины
12,5 км
1. Мартен Фуркад (Франция) 33.57,5 (3)
2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) + 18,3 (0)
3. Михал Крчмар (Чехия) + 19,5 (0)
4. Антон Шипулин (Россия) + 21,3 (1)
5. Арнд Пайффер (Германия) + 24,1 (1)...
14. Дмитрий Малышко (Россия) + 1.02,8 (2)...
25. Евгений Гараничев (Россия) + 1.32,2 (4)...
39. Максим Цветков (Россия) + 2.51,8 (5)
Антон Бабиков и Матвей Елисеев (Россия) не стартовали.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.