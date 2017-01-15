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В Мехико может появиться команда НБА

Источник:  ESPNКомментарии

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер планирует включить в лигу клуб из столицы Мексики.

- Создание клуба в Мексике - да, это то, что мы рассматриваем. Это хороший рынок, более 20 миллионов человек. Но на данный момент у нас нет непосредственных планов по расширению НБА.

Сначала необходимо построить хорошую арену. Могу сказать, что у нас есть интерес, связанный с продажей билетов здесь. Мы продолжим мониторинг данной темы, - заявил Сильвер.

Сегодня в Мехико состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио» и «Финиксом».

В данный момент НБА состоит из 30 команд, и только одна из них базируется за пределами США («Торонто Рэпторс»).

Матч

Финикс - Сан-Антонио - 108:105

Место и дата

15 января 02:00, Ю-Эс Эйрвэйз Центр, Онлайн-трансляция



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