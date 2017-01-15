В Мехико может появиться команда НБА
Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер планирует включить в лигу клуб из столицы Мексики.
- Создание клуба в Мексике - да, это то, что мы рассматриваем. Это хороший рынок, более 20 миллионов человек. Но на данный момент у нас нет непосредственных планов по расширению НБА.
Сначала необходимо построить хорошую арену. Могу сказать, что у нас есть интерес, связанный с продажей билетов здесь. Мы продолжим мониторинг данной темы, - заявил Сильвер.
Сегодня в Мехико состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио» и «Финиксом».
В данный момент НБА состоит из 30 команд, и только одна из них базируется за пределами США («Торонто Рэпторс»).
Матч
Финикс - Сан-Антонио - 108:105
Место и дата
15 января 02:00, Ю-Эс Эйрвэйз Центр, Онлайн-трансляция