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Первый официальный турнир по волейболу на снегу состоялся в Москве

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Рождественская пляжка», первый турнир по волейболу на снегу, виду спорта, официально признанному в прошлом году министерством спорта России, состоялся в Москве, сообщили корреспонденту «Советского спорта» в пресс-службе соревнований.
Волейбол на снегу был внесен в реестр видов спорта министерством спорта России в середине декабря.
Призы первых официальных соревнований по волейболу на снегу разыгрывались в двух дисциплинах. В мужском турнире победу одержали Андрей и Александр Моторыкины, а в миксте первенствовали Ирина Федорова и Николай Винаков.
Состязания проходили в Центре пляжных видов спорта «Динамо» на Водном стадионе. 
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