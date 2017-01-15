Первый официальный турнир по волейболу на снегу состоялся в Москве Андрей Симоненко Читать @simonenko_andre 15 января 2017, 14:20 «Советский спорт» Источник:

«Рождественская пляжка», первый турнир по волейболу на снегу, виду спорта, официально признанному в прошлом году министерством спорта России, состоялся в Москве, сообщили корреспонденту «Советского спорта» в пресс-службе соревнований.

Волейбол на снегу был внесен в реестр видов спорта министерством спорта России в середине декабря.

Призы первых официальных соревнований по волейболу на снегу разыгрывались в двух дисциплинах. В мужском турнире победу одержали Андрей и Александр Моторыкины, а в миксте первенствовали Ирина Федорова и Николай Винаков.

Состязания проходили в Центре пляжных видов спорта «Динамо» на Водном стадионе.

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