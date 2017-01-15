Легков может быть оправдан из-за ошибок в докладе Макларена

Адвокат российского лыжника Александра Легкова Кристоф Вишеманн сообщил, что спортсмен может быть оправдан, так как в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) перепутаны кодовые цифры.

- Мы изучили документы в докладе Ричарда Макларена и пришли к выводу, что коды не совпадают. Например, если мы посмотрим на коды Белова, то обнаружим там два турнира, на которых его просто не было, значит, этот код принадлежит другому спортсмену. Это большая проблема, - цитирует Вишеманна Expressen.

Напомним, FIS на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на ОИ-2014 в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

