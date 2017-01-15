Георгий Черданцев: Дибала – игрок большого таланта, но в «Реал» приглашают игроков другого класса

Комментатор «Матч ТВ» ответил на вопрос о возможности перехода форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы в мадридский «Реал». Он выразил сомнение в том, что нападающий соответствует классу «Королевского клуба».

«Мне кажется, Дибала не тянет на игрока космического уровня. Безусловно, футболист очень большого таланта, но в мадридский «Реал» принято приглашать новичков другого класса», - цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Реал» готов предложить «Ювентусу» за Дибалу 105 миллионов евро. В текущем сезоне 23-летний Пауло Дибала провел 17 матчей за «Ювентус» и забил шесть мячей при четырех голевых передачах.

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