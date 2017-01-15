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Алтыбармакян, Подлубошнов, Ковалев и Цулыгин примут участие в Матче звезд КХЛ

Источник:  МХЛКомментарии

МХЛ определила четырех лучших игроков Кубка вызова МХЛ, которые примут участие в Матче звезд КХЛ.

Ими стали нападающие Андрей Алтыбармакян («СКА-Серебряные львы»), Павел Подлубошнов («Красная Армия»), Антон Ковалев («Омские Ястребы») и защитник Кирилл Цулыгин («Толпар»). 

Напомним, в этом году неделя звезд хоккея пройдет в Уфе с 15 по 22 января. 21 января участники Матча звезд КХЛ проведут мастер-шоу, а на следующий день состоится мини-турнир с участием четырех команд, собранных из лучших игроков каждого дивизиона. Турнир будет состоять из двух полуфиналов и финала, все игры пройдут в формате «четыре на четыре». 

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