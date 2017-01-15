Алтыбармакян, Подлубошнов, Ковалев и Цулыгин примут участие в Матче звезд КХЛ

читайте также

Матч звезд КХЛ в 2018 году может пройти во Владивостоке или Хабаровске Член совета директоров лиги Александр Медведев заявил, что в следующем году Матч звезд КХЛ может состояться во Владивостоке или Хабаровске.

Александр Медведев: Подумаем о формате турнира для клубов МХЛ, не вышедших в плей-офф Бывший президент КХЛ, председатель правления Молодежной хоккейной лиги Александр Медведев рассказал о возможности проведения турнира для клубов МХЛ, не попавших в плей-офф.

Сергей Гимаев: Может, Знарок доверит мне доску носить на Матче звезд Заслуженный тренер России, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев поделился ожиданиями от работы с Олегом Знарком в сборной дивизиона Боброва на Матче звезд КХЛ.

Олег Знарок: Надеюсь, наш тандем с Гимаевым поможет дивизиону Боброва выступить успешно на Матче звезд Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о задумке организаторов Матча звезд КХЛ назначить помощниками тренеров команд комментаторов «Матч ТВ».

Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин будут тренировать команды на Матче звезд КХЛ Официальный сайт КХЛ объявил имена тренеров и их помощников, которые будут работать с командами-участниками Матча звезд лиги.

Русский парень бомбит в Канаде: пять дублей подряд! Кого Брагин не взял на МЧМ Нападающий клуба Лиги Онтарио «Садбери» Дмитрий Соколов уже пять матчей подряд не забивает меньше двух шайб.

МХЛ перенесла ближайшие матчи «Кузнецких Медведей» из-за болезни игроков Ближайшие матчи «Кузнецких Медведей» в МХЛ перенесены в связи с состоянием здоровья игроков команды. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Матчи «Кузнецких Медведей» в МХЛ могут быть отменены из-за острого гастроэнтерита у игроков 10-11 января «Кузнецкие Медведи» должны были провести матч «Мамонтов Югры» в рамках чемпионата МХЛ в Ханты-Мансийске. Эти игры могут не состояться из-за состояния здоровья «Медведей».

Егор Воронков: Тратим много времени на раскачку Защитник молодежной сборной России Егор Воронков поделился мнением о выступлении команды на проходящем в Канаде чемпионате мира.

Владивосток подал заявку на проведение Матча звезд КХЛ-2018 Владивостокский «Адмирал» подал заявку на проведение в городе Матча звезд КХЛ в 2018 году, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

КХЛ выбрала на Матч звезд Войнова, Филатова и Зарипова Департамент проведения соревнований КХЛ определил игроков, которые примут участие в Матче звезд 2017 в Уфе.

Матчи ЦСКА и «Красно Армии» начнутся с минуты молчания в связи с падением самолета Ту-154 Матч КХЛ между московским ЦСКА и ярославским «Локомотивом» в понедельник, а также игра чемпионата МХЛ между «Красной Армией» и «Крыльями Советов» в воскресенье начнутся с минуты молчания в память о жертвах катастрофы самолета Ту-154, сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе армейцев.

Шестеркин, Афиногенов и Капризов примут участие в Матче звезд КХЛ Стали известны фамилии еще 12 хоккеистов, которые примут участие в Матче звезд КХЛ-2017.

Юниорская сборная России (U17) может быть заявлена в МХЛ Юниорская сборная России (до 17 лет) может в следующем сезоне выступить в МХЛ, сообщает «Р-Спорт».

Лучшие – Кареев и Капризов! Кандидаты на Матч звезд КХЛ от Дмитрия Пономаренко Обозреватель «Советского спорта» подготовил своих кандидатов на Матч Звезд. Но готов выслушать мнение читателей и внести коррективы.

Дацюка и Ковальчука теснят иностранцы. Обидно за наших игроков и болельщиков Обозреватель «Советского спорта» недоумевает – почему на Матч Звезд КХЛ российские болельщики посылают легионеров, а не своих земляков.

«Монреаль» дома обыграл «Каролину» Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Каролиной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 2:1 – в пользу «Монреаля».

«Каждый капитан выберет себе по женщине…» Пять советов по Матчу звезд КХЛ Лига объявила о новом формате Матча звезд КХЛ. Обозреватель «Советского спорта» называет пять фишек, которые украсили бы этот праздник.

Сергей Гимаев: Последние Матчи звезд КХЛ были очень слабыми, теперь будет другой уровень Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев поделился мнением об изменении формата Матча звезд КХЛ.