Марко ван Бастен: Расширение чемпионата мира - это отличное решение ФИФА

Директор по техническому развитию ФИФА, бывший нападающий «Милана» и сборной Голландии Марко ван Бастен поддержал решение организации увеличить количество стран-участниц чемпионатов мира.

- Это отличное решение. Чемпионат мира действительно должен стать всемирным турниром. Теперь все континенты гарантированно будут привлечены к участию в первенстве, но все равно это будет турнир лучших команд мира. Думаю, новый формат мундиаля всем понравится, - заявил ван Бастен.

Начиная с 2026 года, в финальной стадии чемпионатов мира будет 16 групп по 3 команды. Две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф.

Предполагается, что от Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит - 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – одна команда.

Ранее решение ФИФА поддержал легендарный аргентинец Диего Марадона.

