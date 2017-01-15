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Карл-Хайнц Румменигге: Руди перешел как свободный агент, по Зюле мы договорились на справедливых условиях

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Футболисты «Хоффенхайма» Никлас Зюле и Себастьян Руди перешли в «Баварию». Председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге рассказал о деталях сделок по игрокам.

«Мы очень довольны и счастливы, что Никлас Зюле и Себастьян Руди перейдут в «Баварию». Трансфер двух игроков сборной Германии это инвестиция в будущее. Себастьян Руди перешел как свободный агент, а по Никласу Зюле мы договорились на справедливых условиях», - цитирует Румменигге официальный сайт «Баварии».

Оба игрока подписали контракты, которые начинаются 1 июля 2017 года. Таким образом, до конца нынешнего сезона они будут играть за «Хоффенхайм», после чего перейдут в «Баварию». Себастьян Руди подписал контракт на три года до 30 июня 2020 года, Никлас Зюле на пять лет до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне 21-летний Никлас Зюле провел 16 матчей за «Хоффенхайм» и забил один мяч при одной голевой передаче. У 26-летнего Себастьяна Руди 16 матчей и один гол при пяти голевых передачах.

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