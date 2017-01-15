Гараничев показал лучшее время на лыжне в пасьюте, Хофер стал самым быстрым
Итальянский биатлонист Лукас Хофер показал лучший ход во время гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
При этом итальянец занял только 38-е место, допустив пять промахов.
Из россиян лучшее время на лыжне показал Евгений Гараничев, у нее шестой ход и 25-е место. Он отстал от лидера на 21 секунду. 11-й ход показал Антон Шипулин, 24-й -Максим Цветков, 31-й - Дмитрий Малышко.
Лучший ход
Гонка преследования, Рупольдинг
1. Лукас Хофер (Италия) - 28.36,1
2. Бенедикт Долль (Германия) - +18,1
3. Владимир Илиев (Болгария) - +19,4…
6. Евгений Гараничев - +21,4…
11. Антон Шипулин - +25,7…
24. Максим Цветков - +50,8…
31. Дмитрий Малышко (все — Россия) - +1.02,1
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