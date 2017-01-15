Андрей Ярмоленко: В Россию точно не поеду из-за политической ситуации
Полузащитник киевского «Динамо»
Андрей Ярмоленко сказал, что не хочет играть в России. Он отметил, что это
связано с политической ситуацией.
— Ваш агент, Вадим Шаблий, признался, что вы ему
сказали: «В Россию я не поеду». Такая позиции связана
с политической ситуацией или с уровнем чемпионата России?
— В первую
очередь, из-за политической ситуации. Чемпионат России, конечно, сейчас повыше
уровнем украинской лиги, но из-за того, что сейчас происходит, я туда
точно не поеду, - цитирует Ярмоленко «Динамо Киев от Шурика».
В текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел 19 матчей за «Динамо» и забил пять мячей при четырех голевых передачах.
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