Андрей Ярмоленко: В Россию точно не поеду из-за политической ситуации

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко сказал, что не хочет играть в России. Он отметил, что это связано с политической ситуацией.

— Ваш агент, Вадим Шаблий, признался, что вы ему сказали: «В Россию я не поеду». Такая позиции связана с политической ситуацией или с уровнем чемпионата России?

— В первую очередь, из-за политической ситуации. Чемпионат России, конечно, сейчас повыше уровнем украинской лиги, но из-за того, что сейчас происходит, я туда точно не поеду, - цитирует Ярмоленко «Динамо Киев от Шурика».

В текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел 19 матчей за «Динамо» и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

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