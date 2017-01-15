Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Сибирь
Хоккей  Вашингтон- : -Филадельфия
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ливерпуль
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Ярмоленко: В Россию точно не поеду из-за политической ситуации

Источник:  «Динамо Киев» от Шурика»Комментарии

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко сказал, что не хочет играть в России. Он отметил, что это связано с политической ситуацией.

— Ваш агент, Вадим Шаблий, признался, что вы ему сказали: «В Россию я не поеду». Такая позиции связана с политической ситуацией или с уровнем чемпионата России?

— В первую очередь, из-за политической ситуации. Чемпионат России, конечно, сейчас повыше уровнем украинской лиги, но из-за того, что сейчас происходит, я туда точно не поеду, - цитирует Ярмоленко «Динамо Киев от Шурика».

В текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел 19 матчей за «Динамо» и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет Оздоева? Таблица трансферов РФПЛ


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет Оздоева? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет Оздоева? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Дзагоев и Натхо пропустили тренировку ЦСКА из-за травмТри футболиста основного состава ЦСКА, находящиеся на сборе в Кампоаморе, выбыли из общей группы из-за проблем со здоровьем.Адриано завтра станет игроком «Спартака». Последние слухи о трансферахАдриано завтра станет игроком «Спартака». Последние слухи о трансферах«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Георгий Черданцев: Дибала – игрок большого таланта, но в «Реал» приглашают игроков другого классаКомментатор «Матч ТВ» ответил на вопрос о возможности перехода форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы в мадридский «Реал». Он выразил сомнение в том, что нападающий соответствует классу «Королевского клуба».Андрей Аршавин: Если бы «Рубин» тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о МиранчукеПолузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поделился своим мнением о возможном трансфере Алексея Миранчука в «Рубин».17-летний шведский форвард Исак перейдет в «Реал»Мадридский «Реал» подпишет форварда шведского АИКа Александера Исака. Об этом сообщают испанские СМИ.Зюле и Руди перешли из «Хоффенхайма» в «Баварию»Защитник Никлас Зюле и полузащитник Себастьян Руди перешли в «Баварию». Оба игрока защищали цвета «Хоффенхайма».Агент: «Рубин» действительно интересуется Эменике, а игрок очень хочет в РоссиюФутбольный агент Олег Шигаев прокомментировал возможный переход нигерийского форварда Эммануэля Эменике в казанский «Рубин».Георгий Черданцев: Гризманн вполне подходит под игровую модель «МЮ»Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед». Он считает, что француз подошел бы «МЮ».Сергей Рыжиков: «Рубин» мне напоминает «Баварию»Сергей Рыжиков: «Рубин» мне напоминает «Баварию»Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков дал интервью «Советскому спорту».Эменике не перейдет в киевское «Динамо»Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике не станет игроком киевского «Динамо». Его обмен на полузащитника киевлян Сергея Сидорчука не состоится.Богдан Сарнавский: Договорился с «Уфой» о расторжении контракта. Сейчас я на просмотре в «Ворскле»Украинский голкипер Богдан Сарнавский сказал, что он расторг контракт с «Уфой» по согласию сторон. Сейчас он находится в расположении полтавской «Ворсклы».Бланко-Лещук стал игроком «Шахтера»Аргентинский нападающий Густаво Бланко-Лещук покинул «Карпаты» и перешел в «Шахтер». Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.Луис Адриано будет зарабатывать в «Спартаке» 4,5 млн евро в годЗарплата бразильского нападающего «Милан» Луиса Адриано в «Спартаке» составит 4,5 миллиона евро в год, сообщает Gazzetta dello Sport.«Сашу Головина поцеловал Господь». Рассказ тренера об игроке ЦСКА«Сашу Головина поцеловал Господь». Рассказ тренера об игроке ЦСКАО первых тренировках, звездной болезни и английской мечте полузащитника ЦСКА Александра Головина нам рассказал его детский тренер.Все готовятся к сезону, а «Спартак» все еще в отпуске. Обзор сборов (видео)Все готовятся к сезону, а «Спартак» все еще в отпуске. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Трансфер Кариоки в Китай сорвался не из-за «Спартака»Переход бразильского полузащитника Рафаэла Кариоки из бразильского клуба «Атлетико Минейро» в один из клубов Китая состоялся не из-за того, что этому препятствовал московский «Спартак», а из-за бразильской команды, сообщает издание Lance.«Арсенал» подписал контракт с ГригалавойВ субботу тульский «Арсенал» заключил контракт с грузинским защитником Гией Григалавой. Об этом сообщает официальный сайт команды.Эменике может перейти в киевское «Динамо» вместо «Рубина»Бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике может стать игроком киевского «Динамо». Об этом сообщают турецкие СМИ.Шкулетич может перейти в АЕКФорвард «Локомотива» Петар Шкулетич может покинуть команду. Им интересуется греческий АЕК.
Главные новости
Футбол
Дзагоев и Натхо пропустили тренировку ЦСКА из-за травм
Футбол
Юрий Калитвинцев: Погребняк отправится на первый сбор «Динамо»
Биатлон
Мартен Фуркад: Когда ухожу со стрельбища с преимуществом в 10 секунд, меня уже не догнать
Санный спорт
Иванова одержала победу на Кубке мира в Латвии
Футбол
Марко ван Бастен: Расширение чемпионата мира - это отличное решение ФИФА
Лыжный спорт
Легков может быть оправдан из-за ошибок в докладе Макларена
Волейбол
Первый официальный турнир по волейболу на снегу состоялся в Москве
Баскетбол
В Мехико может появиться команда НБА
Биатлон
Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге, Шипулин - четвертый
Футбол
17-летний шведский форвард Исак перейдет в «Реал»
все новости
Динамо К
Динамо Ккалендарьстатистика
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы