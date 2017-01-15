Иванова одержала победу на Кубке мира в Латвии
Россиянка Татьяна Иванова заняла первое место в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде.
Призер чемпионата мира 2016 года показала результат 30,692 секунды. Второй стала двукратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер (30,904). Тройку замкнула россиянка Виктория Демченко (30,907).
Ранее российский саночник Семен Павличенко стал победителем этапа Кубка мира в латвийской Сигулде.
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