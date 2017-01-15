Мартен Фуркад: Когда ухожу со стрельбища с преимуществом в 10 секунд, меня уже не догнать
Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад прокомментировал свою победу в гонке преследования на этапе в Рупольдинге.
- Хорошо выигрывать гонку в финишном спурте, но всегда лучше не доводить до этого дело.
Сегодня шел сильный снег, и сосредоточиться на мишени было не так-то просто. Не могу объяснить свою стрельбу на втором рубеже, но первая лежка и две стойки были вполне хороши.
Многие спортсмены предпочитают всегда держаться своего темпа, но я выиграл эту гонку задолго до финиша, потому что когда выхожу со стрельбища с преимуществом в 10 секунд, меня уже не догнать, - заявил Фуркад-младший.
Победитель преодолел дистанцию за 33 минуты и 57,5 секунды. Вторым стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен. После последней стрельбы третьим шел россиянин Антон Шипулин, но его обогнал чех Михал Крчмар, который попал в число призеров. Антон завершил гонку четвертым. 14-е место занял еще один представитель России Дмитрий Малышко.
Кубок мира по биатлону
Рупольдинг (Германия)
Гонка преследования. Мужчины
12,5 км
1. Мартен Фуркад (Франция) 33.57,5 (3)
2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) + 18,3 (0)
3. Михал Крчмар (Чехия) + 19,5 (0)
4. Антон Шипулин (Россия) + 21,3 (1)
5. Арнд Пайффер (Германия) + 24,1 (1)...
14. Дмитрий Малышко (Россия) + 1.02,8 (2)...
25. Евгений Гараничев (Россия) + 1.32,2 (4)...
39. Максим Цветков (Россия) + 2.51,8 (5)
Антон Бабиков и Матвей Елисеев (Россия) не стартовали.