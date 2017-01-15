Мартен Фуркад: Когда ухожу со стрельбища с преимуществом в 10 секунд, меня уже не догнать

Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад прокомментировал свою победу в гонке преследования на этапе в Рупольдинге.

- Хорошо выигрывать гонку в финишном спурте, но всегда лучше не доводить до этого дело.



Сегодня шел сильный снег, и сосредоточиться на мишени было не так-то просто. Не могу объяснить свою стрельбу на втором рубеже, но первая лежка и две стойки были вполне хороши.

Многие спортсмены предпочитают всегда держаться своего темпа, но я выиграл эту гонку задолго до финиша, потому что когда выхожу со стрельбища с преимуществом в 10 секунд, меня уже не догнать, - заявил Фуркад-младший.

Победитель преодолел дистанцию за 33 минуты и 57,5 секунды. Вторым стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен. После последней стрельбы третьим шел россиянин Антон Шипулин, но его обогнал чех Михал Крчмар, который попал в число призеров. Антон завершил гонку четвертым. 14-е место занял еще один представитель России Дмитрий Малышко.

Кубок мира по биатлону

Рупольдинг (Германия)

Гонка преследования. Мужчины

12,5 км

1. Мартен Фуркад (Франция) 33.57,5 (3)



2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) + 18,3 (0)

3. Михал Крчмар (Чехия) + 19,5 (0)

4. Антон Шипулин (Россия) + 21,3 (1)

5. Арнд Пайффер (Германия) + 24,1 (1)...

14. Дмитрий Малышко (Россия) + 1.02,8 (2)...

25. Евгений Гараничев (Россия) + 1.32,2 (4)...

39. Максим Цветков (Россия) + 2.51,8 (5)

Антон Бабиков и Матвей Елисеев (Россия) не стартовали.









