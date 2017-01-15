Юрий Калитвинцев: Погребняк отправится на первый сбор «Динамо»
Форвард
московского «Динамо» отправится вместе с командой в Турцию на первый сбор. Об
этом сообщил главный тренер команды Юрий Калитвинцев.
«Да,
Павел (Погребняк) в обойме. Теперь все зависит от него», - цитирует
Калитвинцева ТАСС.
Ранее сообщалось, что Погребняк требует от «Динамо» погасить долги по зарплате.
Также он еще летом хотел сменить клуб, но не сумел найти устраивающий его
вариант.
В текущем сезоне 33-летний Павел Погребняк провел четыре матча за «Динамо» во всех турнирах.
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