Юрий Калитвинцев: Погребняк отправится на первый сбор «Динамо»

Форвард московского «Динамо» отправится вместе с командой в Турцию на первый сбор. Об этом сообщил главный тренер команды Юрий Калитвинцев.

«Да, Павел (Погребняк) в обойме. Теперь все зависит от него», - цитирует Калитвинцева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Погребняк требует от «Динамо» погасить долги по зарплате. Также он еще летом хотел сменить клуб, но не сумел найти устраивающий его вариант.

В текущем сезоне 33-летний Павел Погребняк провел четыре матча за «Динамо» во всех турнирах.

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