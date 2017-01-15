Дмитрий Малышко: Мне было очень приятно вновь очутиться в лидирующей группе

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал свое выступление в пасьюте на пятом этапе Кубке мира в Рупольдинге.

- Гонка получилась удачной, если не считать последнего рубежа, - сказал Малышко в интервью «Матч ТВ». - Изначально я больше переживал за стрельбу лежа, а получилось все наоборот. Шел сильный мокрый снег, трасса тяжелая, и идти в группе лидеров было сложнее, чем сзади. Был даже момент, когда Свендсен пропускал вперед, а никто не хотел идти. В таких условиях важно было не сломаться технически. А я после третьего круга почувствовал, что начал проседать. Но как бы там было, мне было очень приятно вновь очутиться в лидирующей группе, идти вместе с лидерами. Это заряжает положительной мотивацией.

Малышко занял 14-е место в пасьюте, допустив два промаха на последнем рубеже. Победу праздновал француз Мартен Фуркад.