«Динамо» обыграло «Долгопрудный» в товарищеском матче
Товарищеский матч между
московским «Динамо» и ФК «Долгопрудный» завершился победой динамовцев. Итоговый
счет матча - 2:1 в пользу «Динамо».
В составе победителей
отличились Максим Кузьмин и Антон Терехов. Матч прошел на базе «Динамо» в
Новогорске.
Товарищеский матч
УТБ «Новогорск-Динамо»
«Динамо» (Москва) - «Долгопрудный» - 2:1
Голы: Кузьмин,
43, Терехов, 76 – Рогов, 88.
«Динамо«: Нарубин (Лещук, 46), Морозов, Хольмен, Козлов (Калугин, 46), Зотов, Темников (Уилкшир, 46), Маркелов (Катрич, 29 (Терехов А., 60)), Сапета (Соснин, 46), Кузьмин (Батаев, 46), Бечирай (Погребняк, 46), Обольский Н (Ташаев, 46)
Запасные:
Сарамутин
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