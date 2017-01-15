Филипп Монтанье уволен с поста главного тренера «Ноттингем Форрест»
Руководство английского клуба «Ноттингем Форрест» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Филиппом Монтанье.
Такое решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды по ходу сезона.
Роль исполняющего обязанности главного тренера команды будет исполнять Гари Брэзил.
52-летний француз работал с «Ноттингем Форрест» с лета 2016 года. Ранее он возглавлял «Ренн», «Реал Сосьедад», «Валансьен» и «Булонь».
Nottingham Forest are after their eighth manager in four years.— BBC Sport (@BBCSport) 15 января 2017 г.
Here's how Philippe Montanier met his demise https://t.co/MGrakcLMvB #NFFC pic.twitter.com/TSQw2B2yMg
После 26 туров в активе «Ноттингем Форест» лишь 27 очков. Клуб, дважды выигрывавший Кубок европейских чемпионов, идет на 20-м месте в турнирной таблице чемпионшипа.