Филипп Монтанье уволен с поста главного тренера «Ноттингем Форрест»

Руководство английского клуба «Ноттингем Форрест» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Филиппом Монтанье.

Такое решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды по ходу сезона.

Роль исполняющего обязанности главного тренера команды будет исполнять Гари Брэзил.

52-летний француз работал с «Ноттингем Форрест» с лета 2016 года. Ранее он возглавлял «Ренн», «Реал Сосьедад», «Валансьен» и «Булонь».

Nottingham Forest are after their eighth manager in four years.



Here's how Philippe Montanier met his demise https://t.co/MGrakcLMvB #NFFC pic.twitter.com/TSQw2B2yMg