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Филипп Монтанье уволен с поста главного тренера «Ноттингем Форрест»

Источник:  BBCКомментарии

Руководство английского клуба «Ноттингем Форрест» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Филиппом Монтанье.

Такое решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды по ходу сезона.

Роль исполняющего обязанности главного тренера команды будет исполнять Гари Брэзил.

52-летний француз работал с «Ноттингем Форрест» с лета 2016 года. Ранее он возглавлял «Ренн», «Реал Сосьедад», «Валансьен» и «Булонь».

После 26 туров в активе «Ноттингем Форест» лишь 27 очков. Клуб, дважды выигрывавший Кубок европейских чемпионов, идет на 20-м месте в турнирной таблице чемпионшипа.

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