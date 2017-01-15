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СКА – «Сибирь». Коскинен – в воротах, Юдин – в третьем звене

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».

В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.

Первое звено: Зуб – Белов, Ковальчук – Дацюк – Плотников;

Второе звено: Чудинов – Хафизуллин, Гусев – Шипачев – Дадонов;

Третье звено: Юдин – Рукавишников, Широков – Коскиранта – Хохлачев;

Четвертое звено: Рыков, Тихонов – Каблуков – Кетов. 

Напомним, матч пройдет 15 января в Петербурге и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. 

Матч

СКА - Сибирь - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Дадонов 0:58 (1:0).

Место и дата

15 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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