СКА – «Сибирь». Коскинен – в воротах, Юдин – в третьем звене
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».
В
воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.
Первое
звено: Зуб – Белов, Ковальчук – Дацюк – Плотников;
Второе
звено: Чудинов – Хафизуллин, Гусев – Шипачев – Дадонов;
Третье
звено: Юдин – Рукавишников, Широков – Коскиранта – Хохлачев;
Четвертое
звено: Рыков, Тихонов – Каблуков – Кетов.
Напомним, матч пройдет 15 января в Петербурге и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
СКА - Сибирь - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Дадонов 0:58 (1:0).
Место и дата
15 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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