Виталий Норицын: Ничего не предвещало ситуацию с Подчуфаровой, у нее опять сбой

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал, почему Ольга Подчуфарова пропускает пасьют в Рупольдинге.

- Ничего не предвещало ситуацию с Подчуфаровой. Небольшой сбой. Небольшие проблемы функционального плана. У нее гонки получают через одну, это следствие прошлогоднего сбоя. Состояние не выправилось.

- Чего ждать от команды в Италии?

- Девчонки показывают, на что готовы. Будем стараться подвести к чемпионату мира. Кайшева хорошо выступает. В Оберхофе прыгнула немного выше головы. Ее недомогания не будут влиять на результат. Акимова может побороться не только за десятку. При удачном раскладе на рубеже — и за тройку, -сказал Норицын.

Напомним, что сегодня в 16:45 мск состоится женская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге.