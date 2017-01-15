Первая попытка у женщин на Кубке мира по скелетону отменена из-за сильного снегопада
На этапе Кубка мира по
скелетону в Винтерберге (Германия)
погода заставила организаторов изменить расписание. Первая попытка в
соревнованиях женщин отменена из-за сильного снегопада.
Как сообщает в Facebook Международная федерация
бобслея и скелетона, в связи с погодой первая попытка отменена, победитель
будет определен по результатам одной попытки, которая должна была стать второй.
Начало ее намечено на 14:49 по Москве.
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