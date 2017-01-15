Первая попытка у женщин на Кубке мира по скелетону отменена из-за сильного снегопада

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Алексей Воевода: Отстранение российских скелетонистов к спорту никакого отношения не имеет Двукратный олимпийский чемпион по бобслею, депутат Государственной Думы РФ Алексей Воевода прокомментировал новость об отстранении четырех российских скелетонистов. Напомним, что отстранение связано с расследованием, которое проводит Международный олимпийский комитет (МОК).

Александр Третьяков: Мне вообще без разницы, на какой трассе соревноваться на ЧМ Олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков признался, что ситуация с переносом из Сочи чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону никак на него не повлияла, он готов участвовать в соревнованиях на любой трассе мира.

Данил Чабан: Третьяков справился с волнением и сделал свою работу как надо Главный тренер сборной России по скелетону Данил Чабан поделился впечатлениями от выступления своего подопечного Александра Третьякова. Напомним, что Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США).

Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира по скелетону в США На этапе Кубка мира по скелетону в Лейк-Плэсиде (США) проходит этап Кубка мира по скелетону. В соревнованиях мужчин победу одержал российский спортсмен Александр Третьяков.

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Третьяков стал вторым на этапе КМ в Уистлере Российский скелетонист Александр Третьяков стал вторым на первом этапе Кубка мира, проходящем в канадском Уистлере.

Александр Зубков: Как президент федерации, не получаю ни копейки В начале июня двукратный олимпийский чемпион по бобслею был избран президентом Федерации бобслея и скелетона России.

Елена Никитина: Тренеры довольны мной по итогам Кубка России Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в скелетоне Елена Никитина рассказала о подготовке к новому сезону.

Третьяков, Никитина и Канакина вошли в состав сборной России на первые этапы Кубка мира Тренер сборной России по скелетону Денис Алимов назвал состав команды на первые этапы Кубка мира.

Немка Херманн победила в общем зачете Кубка мира, Никитина – 18-я Немка Тина Херманн победила на заключительном этапе Кубка мира по скелетону в Кёнигсзее (Германия) и стала первой в общем зачете по итогам сезона.

Лаврентьева – бронзовый призер этапа Кубка мира по натурбану В Латше (Италия) завершился второй этап Кубка мира по натурбану. Россиянка Екатерина Лаврентьева стала бронзовым призёром.

Потылицына заняла 14-е место в Лейк-Плэсиде Американская скелетонистка Энн О’Ши стала победительницей четвертого этапа Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Лучшей из представительниц России стала Ольга Потылицына, по итогам двух попыток показавшая 14-й результат.

Немка Херманн победила на этапе Кубка мира по скелетону, Никитина – 12-я На третьем этапе Кубка мира по скелетону в Кенигзее (Германия) прошли соревнования у женщин. Первое место заняла немецкая спортсменка Тина Херманн.

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Херманн выиграла этап Кубка мира в Винтерберге, Никитина – 13-я Чемпионка мира в соревнованиях смешанных команд Тина Херманн выиграла второй этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге.

Александр Третьяков: Три российских скелетониста в шестерке – это показатель мощи нашей команды Олимпийский чемпион Александр Третьяков прокомментировал итоги первого этапа Кубка мира по скелетону в немецком Альтенберге.

Третьяков стал вторым на стартовом этапе Кубка мира, уступив М.Дукурсу 3 сотые секунды Двое россиян попали в число призеров на первом этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в немецком Альтенберге.