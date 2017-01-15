Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Сибирь
Хоккей  Вашингтон- : -Филадельфия
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ливерпуль
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Первая попытка у женщин на Кубке мира по скелетону отменена из-за сильного снегопада

Источник:  FacebookКомментарии

На этапе Кубка мира по скелетону в Винтерберге (Германия)  погода заставила организаторов изменить расписание. Первая попытка в соревнованиях женщин отменена из-за сильного снегопада.

Как сообщает в Facebook Международная федерация бобслея и скелетона, в связи с погодой первая попытка отменена, победитель будет определен по результатам одной попытки, которая должна была стать второй. Начало ее намечено на 14:49 по Москве.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Возвращение Третьякова и новый старт УстюговаВозвращение Третьякова и новый старт УстюговаЗа чем следить и за кого болеть в зимних видах спорта в эти выходные? Анонс уик-энда от «Советского спорта».Рекорд Устюгова и взлет Хадарина. Чем запомнится минувший уик-эндРекорд Устюгова и взлет Хадарина. Чем запомнится минувший уик-эндОбзор главных событий в зимних видах спорта за последнюю неделю – в материале «Советского спорта».Алексей Воевода: Отстранение российских скелетонистов к спорту никакого отношения не имеетДвукратный олимпийский чемпион по бобслею, депутат Государственной Думы РФ Алексей Воевода прокомментировал новость об отстранении четырех российских скелетонистов. Напомним, что отстранение связано с расследованием, которое проводит Международный олимпийский комитет (МОК).Александр Третьяков: Мне вообще без разницы, на какой трассе соревноваться на ЧМОлимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков признался, что ситуация с переносом из Сочи чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону никак на него не повлияла, он готов участвовать в соревнованиях на любой трассе мира.Данил Чабан: Третьяков справился с волнением и сделал свою работу как надоГлавный тренер сборной России по скелетону Данил Чабан поделился впечатлениями от выступления своего подопечного Александра Третьякова. Напомним, что Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США).Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира по скелетону в СШАНа этапе Кубка мира по скелетону в Лейк-Плэсиде (США) проходит этап Кубка мира по скелетону. В соревнованиях мужчин победу одержал российский спортсмен Александр Третьяков.Ждем от Ана медалей в Корее? Анонс уик-энда в зимних видах спортаЖдем от Ана медалей в Корее? Анонс уик-энда в зимних видах спорта«Советский спорт» рассказывает, за кого из россиян в зимних видах спорта, не считая биатлон, болеть в эти выходные.Третьяков стал вторым на этапе КМ в УистлереРоссийский скелетонист Александр Третьяков стал вторым на первом этапе Кубка мира, проходящем в канадском Уистлере.Александр Зубков: Как президент федерации, не получаю ни копейкиАлександр Зубков: Как президент федерации, не получаю ни копейкиВ начале июня двукратный олимпийский чемпион по бобслею был избран президентом Федерации бобслея и скелетона России.Елена Никитина: Тренеры довольны мной по итогам Кубка РоссииБронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в скелетоне Елена Никитина рассказала о подготовке к новому сезону.Третьяков, Никитина и Канакина вошли в состав сборной России на первые этапы Кубка мираТренер сборной России по скелетону Денис Алимов назвал состав команды на первые этапы Кубка мира.Немка Херманн победила в общем зачете Кубка мира, Никитина – 18-яНемка Тина Херманн победила на заключительном этапе Кубка мира по скелетону в Кёнигсзее (Германия) и стала первой в общем зачете по итогам сезона.Лаврентьева – бронзовый призер этапа Кубка мира по натурбануВ Латше (Италия) завершился второй этап Кубка мира по натурбану. Россиянка Екатерина Лаврентьева стала бронзовым призёром.Потылицына заняла 14-е место в Лейк-ПлэсидеАмериканская скелетонистка Энн О’Ши стала победительницей четвертого этапа Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Лучшей из представительниц России стала Ольга Потылицына, по итогам двух попыток показавшая 14-й результат.Немка Херманн победила на этапе Кубка мира по скелетону, Никитина – 12-яНа третьем этапе Кубка мира по скелетону в Кенигзее (Германия) прошли соревнования у женщин. Первое место заняла немецкая спортсменка Тина Херманн.Елена Никитина: Главное сохранить форму до главных стартовБронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Елена Никитина оценила свою форму в начале сезона.Херманн выиграла этап Кубка мира в Винтерберге, Никитина – 13-яЧемпионка мира в соревнованиях смешанных команд Тина Херманн выиграла второй этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге.Александр Третьяков: Три российских скелетониста в шестерке – это показатель мощи нашей командыОлимпийский чемпион Александр Третьяков прокомментировал итоги первого этапа Кубка мира по скелетону в немецком Альтенберге.Третьяков стал вторым на стартовом этапе Кубка мира, уступив М.Дукурсу 3 сотые секундыДвое россиян попали в число призеров на первом этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в немецком Альтенберге.Елена Никитина: Шестое место – хороший плацдарм для атаки на призыБронзовый призер Олимпийских игр Елена Никитина оценила свое выступление на первом этапе Кубка мира по скелетону в Альтенберге, где она заняла шестое место.
Главные новости
Футбол
Дзагоев и Натхо пропустили тренировку ЦСКА из-за травм
Футбол
Юрий Калитвинцев: Погребняк отправится на первый сбор «Динамо»
Биатлон
Мартен Фуркад: Когда ухожу со стрельбища с преимуществом в 10 секунд, меня уже не догнать
Санный спорт
Иванова одержала победу на Кубке мира в Латвии
Футбол
Марко ван Бастен: Расширение чемпионата мира - это отличное решение ФИФА
Лыжный спорт
Легков может быть оправдан из-за ошибок в докладе Макларена
Волейбол
Первый официальный турнир по волейболу на снегу состоялся в Москве
Баскетбол
В Мехико может появиться команда НБА
Биатлон
Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге, Шипулин - четвертый
Футбол
17-летний шведский форвард Исак перейдет в «Реал»
все новости