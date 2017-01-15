Дзагоев и Натхо пропустили тренировку ЦСКА из-за травм

Три футболиста основного состава ЦСКА, находящиеся на сборе в Кампоаморе, выбыли из общей группы из-за проблем со здоровьем.

Александр Головин пропустил последние занятия из-за вирусного заболевания, Алан Дзагоев получил небольшое повреждение спины и пока занимается по индивидуальной программе. Также работает в самостоятельном режиме Бибрас Натхо, у которого диагностировано незначительное повреждение левого голеностопного сустава, сообщает официальный сайт армейцев.



Голкипер Игорь Акинфеев проходит в Германии плановую комплексную терапию в одной из местных клиник. Ожидается, что он приступит к работе в Кампоаморе в первый день второго сбора.

ЦСКА после 17 туров занимает третью строчку турнирной таблицы РФПЛ, отставая от «Спартака» на восемь очков. Напомним, после отставки Леонида Слуцкого красно-синих возглавил Виктор Гончаренко.





