Нобель Арустамян: Прогресс Мхитаряна – пример российским футболистам

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился своим мнением о выступлении за «Манчестер Юнайтед» полузащитника Генриха Мхитаряна.

«О травмах Генриха многие забывают, но на дерби с «Манчестер Сити» в сентябре он вышел, пропустив до того несколько игр. Но даже когда перед Мхитаряном трудности, он никогда не опускает рук. Так было в Дортмунде, так остается и в Манчестере. Уверен, прогресс Генриха не остановится и выльется в большие трофеи. Мхитарян вкалывает, и плоды его работы — особенно осенней — хорошо видны. Знаю, что Генрих получает от этого удовольствие.

Хотелось бы, чтобы Мхитарян стал игроком, с которым в принципе ассоциировался бы «Манчестер Юнайтед», но и его нынешний рост — пример российским футболистам, как можно построить карьеру в Европе. Это не пустые слова: Генрих — человек похожей культуры, он замечательно говорит на русском языке. Многим в чемпионате России стоит стремиться в своей цели так, как это делает Мхитарян», - цитирует Арустамяна «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний Генрих Мхитарян провел 16 матчей за «МЮ» и забил три мяча при трех голевых передачах.