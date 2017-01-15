Шипулин занимает третье место в общем зачете КМ после этапа в Рупольдинге
Россиянин Антон Шипулин занимает третье место в общем зачете Кубка мира по биатлону после пятого этапа в немецком Рупольдинге.
Биатлонист набрал 440 очков. Шипулин дважды завоевывал серебро и бронзу.
Лидирует в общем зачете француз Мартен Фуркад, в его активе 730 баллов. Француз 10 раз завоевывал в сезоне золотые медали, два раза - бронзовые.
На шесть баллов россиянина опережает Симон Шемпп. У немца была одна победа и одно серебро.
Российский биатлонист Максим Цветков занимает девятое место, Антон Бабиков - 12-й, Матвей Елисеев - 25-й, Дмитрий Малышко - 32-й, Евгений Гараничев - 40-й.
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