Джеймс Дигейл: В бою с Джеком потерял несколько зубов, и у меня лопнула барабанная перепонка
Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC британец Джеймс Дигейл рассказал о травмах, полученных сегодня в объединительном поединке с Баду Джеком.
- У меня лопнула барабанная перепонка, и я потерял несколько зубов. Думал, что сделал вполне достаточно для победы, но увы, отправил его только в нокдаун.
Я собираюсь стать сильнее, хочу провести реванш! Я рад, что возвращаюсь домой со своим титулом, но расстроен, что не получил титул пояс WBC, - рассказал Дигейл.
Уже в первом раунде чемпион мира IBF Дигейл отправил соперника в нокдаун и в целом контролировал ход поединка, однако затем обладатель пояса WBC Джек перехватил инициативу и в 12-м раунде уже Джеймс оказался на настиле ринга.
По итогам 12 раундов арбитры определили ничью. Один из судей выставил счет 114:112 в пользу Дигейла, но двое других поставили - 113:113. Оба чемпиона сохранили свои титулы, и каждый из них после боя заявил, что считает себя победителем.
ВИДЕО ДНЯ: Чемпион мира Баду Джек отправил в нокдаун рефери в ринге