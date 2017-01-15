Джеймс Дигейл: В бою с Джеком потерял несколько зубов, и у меня лопнула барабанная перепонка

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC британец Джеймс Дигейл рассказал о травмах, полученных сегодня в объединительном поединке с Баду Джеком.

- У меня лопнула барабанная перепонка, и я потерял несколько зубов. Думал, что сделал вполне достаточно для победы, но увы, отправил его только в нокдаун.

Я собираюсь стать сильнее, хочу провести реванш! Я рад, что возвращаюсь домой со своим титулом, но расстроен, что не получил титул пояс WBC, - рассказал Дигейл.