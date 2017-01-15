«Валенсия» обыграла «Эспаньол»

Матч 18-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Эспаньолом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Валенсии».

В составе победителей отличились Мартин Монтойя, который поразил ворота из центра штрафной площадки, и Санти Мина, добивший мяч в ворота после того, как Лопес отразил удар Парехо. «Эспаньол» отыграл один мяч после того, как отскочивший от перекладины мяч добил в ворота Давид Лопес.

«Валенсия» набрала 16 очков и занимает 17-е место в чемпионате Испании. У «Эспаньола» 23 очка и 11-е место.

Чемпионат Испании. Примера

18-й тур