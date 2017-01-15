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«Валенсия» обыграла «Эспаньол»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 18-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Эспаньолом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Валенсии».

В составе победителей отличились Мартин Монтойя, который поразил ворота из центра штрафной площадки, и Санти Мина, добивший мяч в ворота после того, как Лопес отразил удар Парехо. «Эспаньол» отыграл один мяч после того, как отскочивший от перекладины мяч добил в ворота Давид Лопес.

«Валенсия» набрала 16 очков и занимает 17-е место в чемпионате Испании. У «Эспаньола» 23 очка и 11-е место.

Чемпионат Испании. Примера

18-й тур

Матч

Валенсия - Эспаньол - 2:1 (1:0)

Голы

Монтойя 17 (1:0). Мина 73 (2:0). Лопес Д. 85 (2:1).

Состав

Валенсия: Алвес, Монтойя, Гарай, Сантос (Суарес, 89), Перес, Парехо, Гайя, Мина (Баккали, 90), Эль Хаддади (Канселу, 67), Солер, Нани

Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Дуарте О., Кариколь, Перес, Лопес Д., Хурадо, Севилья (Рейес Х., 69), Фуэго, Морено, Васкес (Хименес, 54)

Предупреждения:

Парехо, 56; Гайя, 57; Эль Хаддади, 59; Алвес, 75 - нет

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

15 января 14:00, Месталья, Онлайн-трансляция

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