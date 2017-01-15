«Валенсия» обыграла «Эспаньол»
Матч
18-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Эспаньолом» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Валенсии».
В
составе победителей отличились Мартин Монтойя, который поразил ворота из центра
штрафной площадки, и Санти Мина, добивший мяч в ворота после того, как Лопес
отразил удар Парехо. «Эспаньол» отыграл один мяч после того, как отскочивший от
перекладины мяч добил в ворота Давид Лопес.
«Валенсия»
набрала 16 очков и занимает 17-е место в чемпионате Испании. У «Эспаньола» 23
очка и 11-е место.
Чемпионат
Испании. Примера
18-й тур
Матч
Валенсия - Эспаньол - 2:1 (1:0)
Голы
Монтойя 17 (1:0). Мина 73 (2:0). Лопес Д. 85 (2:1).
Состав
Валенсия: Алвес, Монтойя, Гарай, Сантос (Суарес, 89), Перес, Парехо, Гайя, Мина (Баккали, 90), Эль Хаддади (Канселу, 67), Солер, Нани
Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Дуарте О., Кариколь, Перес, Лопес Д., Хурадо, Севилья (Рейес Х., 69), Фуэго, Морено, Васкес (Хименес, 54)
Предупреждения:
Парехо, 56; Гайя, 57; Эль Хаддади, 59; Алвес, 75 - нет
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
15 января 14:00, Месталья, Онлайн-трансляция